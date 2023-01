Henkel und Shell unterzeichnen Vertrag für den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen (FOTO)

Düsseldorf/Rocky Hill, US (ots) - Kooperation für den Klimaschutz



Henkel und Shell unterzeichnen Vertrag für den Einsatz von nachwachsenden

Rohstoffen



Henkel hat mit Shell Chemical LP einen auf fünf Jahre angelegten Vertrag

unterzeichnet, um bei der Herstellung von Tensiden bis zu 200.000 Tonnen fossile

Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Diese Tenside sollen in

Waschmittelmarken von Henkel in Nordamerika verwendet werden, darunter viele

Produkte der Marken Persil®, Purex® und all®. Tenside sind ein wichtiger

Bestandteil von Waschmitteln, um Verschmutzungen zu lösen.





"Für Henkel ist diese Partnerschaft ein Meilenstein, denn sie ermöglicht es uns,den Anteil von Inhaltsstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe in unserenführenden Verbrauchermarken in Nordamerika erheblich zu steigern", sagte UlrikeSapiro, Chief Sustainability Officer bei Henkel. "Es ist ein wichtiger undkonkreter Schritt, um unsere Vision eines regenerativen Planeten durch einklimafreundliches Geschäftsmodell zu verwirklichen. Kooperationen mit Partnernwie Shell helfen uns, dieses Ziel schneller zu erreichen."Durch den Austausch von bis zu 200.000 Tonnen fossiler Rohstoffe durchnachwachsende Rohstoffe können, nach Einschätzung von Shell, dieTreibhausgasemissionen während der fünfjährigen Laufzeit der Partnerschaft umbis zu 120.000 Tonnen CO2 reduziert werden.Ab diesem Jahr wird Shell in einem kombinierten Herstellungsprozess bis zu200.000 Tonnen nachwachsende Rohstoffe (in Kombination mit fossilen Rohstoffen)für die Produktion von Tensiden verwenden. Mithilfe des Massenbilanzverfahrenskann Shell die Gesamtmenge an nachwachsenden Rohstoffen, die in diesemHerstellungsprozess verwendet werden, Henkel rechnerisch zuschreiben. DiesesVerfahren und die Zuschreibung werden von unabhängigenZertifizierungsorganisationen überprüft, unter anderem von ISCC(https://www.iscc-system.org/) , REDcert (https://www.redcert.org/en/) und SCSGlobal Services (https://www.scsglobalservices.com/) ."Das Massenbilanzverfahren ist ein wichtiger Schritt, um den Anteil nachhaltigerRohstoffe in der Lieferkette zu steigern und den Anteil fossiler Rohstoffe imGesamtmix zu reduzieren", sagte Jillaine Dellis, Vice President, Sustainability& Industry Relations, Henkel Consumer Brands, North America. "Wir freuen uns,dass wir durch die Umstellung auf Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsenderRohstoffe unsere meistverkauften Verbrauchermarken in Nordamerika nachhaltigergestalten können und unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern gleichzeitig diegewohnte sehr gute Reinigungsleistung bieten können, die sie von Henkel