>= MORE THAN EQUAL ERNENNT KAREN WEBB MOSS ZUR VORSTANDSVORSITZENDEN UND ALI DONNELLY ZUR NEUEN CEO

London (ots/PRNewswire) - >= More than Equal stärkt seine Führungsriege mit

neuen Ernennungen und startet die bisher umfassendste Studie über Frauen im

Motorsport.



Die Gründer von >= More than Equal, der ehemalige F1-Fahrer David Coulthard und

der Unternehmer Karel Komarek, haben Karen Webb Moss zur Vorstandsvorsitzenden

und Ali Donnelly zum CEO ernannt, um die Suche nach der ersten weiblichen

Fahrerweltmeisterin der Formel 1 zu beschleunigen. Die Anfang 2022 gegründete

Initiative >= More than Equal bringt einige der besten Scouts, Sporttrainer,

Psychologen, Ernährungsberater, Renntrainer und Fahrer zusammen, die sich alle

darauf konzentrieren, weibliche Spitzentalente im Rennsport zu finden und zu

fördern.