ReadyWise kündigt Unterstützung für Kinder in der Ukraine mit Lebensmittelspenden an

London (ots/PRNewswire) - ReadyWise, der führende Hersteller von Notfallnahrung

in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich (als ReadyWise UK

(https://readywise.co.uk/) ), unterstützt ab sofort den Verein Kiev Kids

(https://www.kievkids.ch/sunshine) , um den vom schrecklichen Krieg betroffenen

Kindern in der Ukraine etwas zurückzugeben. Der russische Krieg gegen die

Ukraine hat viele Menschen, vor allem ältere Menschen und Mütter mit Kindern, in

tiefe Armut getrieben und ihnen den Zugang zu Lebensmitteln erschwert. Sie

können direkt für die Kinder in der Ukraine spenden, indem Sie einen

Lebensmitteleimer auf http://www.readywise.co.uk/ kaufen und an der Kasse den

Code KIEVKIDS eingeben. Der Verein Kiev Kids unterstützt die ukrainische

Bevölkerung in den frontnahen Gebieten mit den nötigsten Ressourcen:

Lebensmittel, Medikamente und Kleidung.



ReadyWise UK macht es einfach, die vom Krieg Betroffenen direkt zu

unterstützen", so Kim Berknov, Director of Europe von ReadyWise. "Gemeinsam

können wir die Welt für diejenigen verbessern, die jetzt leiden, indem wir

haltbare Lebensmittel spenden."