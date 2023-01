RBC stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Continental nach vorläufigen Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Free Cashflow habe die durchschnittliche Markterwartung klar verfehlt und sei noch deutlicher unter der Zielspanne des Autozulieferers geblieben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 16:12 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 16:12 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 67,53EUR gehandelt.