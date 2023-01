RBC stuft BBVA auf 'Outperform'

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 6,454EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA vor Quartalszahlen von 7,50 auf 7,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie leichte Änderungen an seinen Prognosen für die spanische Großbank vor. Er reduzierte seine Schätzung für den Vorsteuergewinn 2024 um 2 Prozent./edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 15:45 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 15:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

