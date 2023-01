Fosun erhält von 8 Banken einen Konsortialkredit in Höhe von 12 Mrd. RMB, um die Entwicklung der Privatwirtschaft gemeinsam zu fördern

HONG KONG, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Am 16. Januar 2023 hielten Shanghai Fosun High Technology (Group) Co, Ltd. („Fosun High Technology") und acht inländische Banken eine Unterzeichnungszeremonie für einen Konsortialkredit im Bund Finance Center in Shanghai ab. Gemäß der Vereinbarung werden die Industrial and Commercial Bank of China, die Agricultural Bank of China, die Bank of China, die China Construction Bank und die Bank of Communications als gemeinsame federführende Banken sowie die China Minsheng Bank, die Export-Import Bank of China und die Shanghai Pudong Development Bank als teilnehmende Banken gemeinsam ein Konsortium bilden, um Fosun High Technology einen Kredit in Höhe von insgesamt 12 Milliarden RMB zu gewähren.

Shou Ziqi, stellvertretender Vorsitzender des Gesamtchinesischen Industrie- und Handelsverbands, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes in Shanghai und Vorsitzender des Industrie- und Handelsverbands in Shanghai, Vertreter der Chinesischen Aufsichtsbehörde für das Bank- und Versicherungswesen in Shanghai und des lokalen Finanzaufsichtsbüros in Shanghai, Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, Wang Qunbin, Co-Vorsitzender von Fosun International, Chen Qiyu und Xu Xiaoliang, Co-CEOs von Fosun International, nahmen an der Zeremonie teil und bezeugten die Unterzeichnung gemeinsam.