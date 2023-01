Aus den ersten zwölf Handelstagen resultierten nun elf (!) weiße Tageskerzen („Candles“) ergänzt durch eine klassische Doji-Candle am 05.01.2023. Der charttechnische Auftakt setzt sich auch in der dritten Handelswoche fort .

D&R - Technische Analyse DAX 40: The show goes on

