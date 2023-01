Die 20. Ausgabe der ADIHEX wird im August 2023 stattfinden

ABU DHABI, VAE, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Der Emirates Falconers Club gab bekannt, dass die 20. Ausgabe der Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) vom 23. bis 29. August 2023 im National Exhibition Centre in Abu Dhabi stattfinden wird.

Die 19.{sp}Ausgabe der ADIHEX hat einen qualitativen Sprung nach vorne gemacht und wurde als die bisher größte und erstaunlichste Veranstaltung bezeichnet. Sie wurde von mehr als 900{sp}Ausstellern und Markenherstellern aus 58{sp}Ländern besucht, die einen direkten Umsatz von über 65{sp}Millionen{sp}AED erzielten. Außerdem übertraf die Zahl der Besucher die Erwartungen: Mehr als 150.000 Besucher in 7 Tagen kamen, um die neuesten Produkte und Innovationen zu sehen und zu erwerben, die von den Ausstellern in 11 Bereichen der Veranstaltung präsentiert wurden.

Die Aussteller, Sponsoren und Unterstützer waren sich einig, wie wichtig die Teilnahme an einer solchen Fachveranstaltung ist, da sie es ihnen ermöglicht, Rekordumsätze zu erzielen, Erfahrungen auszutauschen, Partner und Kunden zu treffen, gute Geschäfte zu machen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Sie bekräftigen, dass die jährliche Teilnahme an der ADIHEX, der größten Veranstaltung im Nahen Osten und in Afrika, mit Sicherheit immer auf ihrer Geschäftsagenda stehen wird.

Einkäufer und Besucher äußerten sich anerkennend über das globale Niveau der ADIHEX, die Vielfalt und Besonderheit der ausgestellten Produkte und Innovationen, das einzigartige Angebot und die gewinnbringende Geschäftsatmosphäre, dank der die Aussteller während ihrer Teilnahme große Direktverkäufe erzielt haben.

Bei der letzten Ausgabe waren 127 Referenten anwesend, die ihre Techniken, Fähigkeiten, Visionen und Berufserfahrungen in 134 Workshops zu speziellen Fachthemen präsentierten, die eine Quelle des Wissens, des Bewusstseins und der Mittel zur Geschäftsentwicklung darstellten. Sie waren in vier Bildungsplattformen unterteilt: Nachhaltigkeit, Outdoor-Abenteuer, Kunsthandwerk und Verbindung zur Natur.

Außerdem gab es 150 Live-Vorführungen von Raubvögeln, Salukis und Polizeihunden. Die innovativen künstlerischen, kulturellen und wissenschaftlichen Wettbewerbe zogen Hunderte von Teilnehmern an. Herausragende Attraktionen der Veranstaltung waren die Versteigerungen von Kamelen, Falken und Pferden. Sie stellten eine wertvolle Gelegenheit dar, mit einigen der wichtigsten historischen Grundlagen der Emirate und authentischen Traditionen in Kontakt zu kommen.

Mehrere B2B-Aktivitäten wurden gestartet, um KMU und Start-ups durch die Erleichterung professioneller kommerzieller Treffen zwischen Käufern und Ausstellern zu unterstützen und ihre Teilnahme zu fördern.

Die ADIHEX hat einen hohen Stellenwert bei Fachleuten, Liebhabern und Amateuren der Jagd. Ihr wurde die Ehre zuteil, Königliche Hoheiten, Würdenträger, Kaufleute und Besucher mit hoher Kaufkraft aus den VAE und den GCC-Ländern willkommen zu heißen, was eine Bestätigungihres großen Erfolgs darstellte.

