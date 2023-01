UBS stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 25 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts des Reopening in China und abnehmender Inflationssorgen hätten Stahlwerte im vierten Quartal 2022 eine Rally gestartet, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger sollten den Kursen jetzt aber nicht nachrennen, sie seien fundamental nicht gerechtfertigt. Chinas Reopening sei kein "Game changer" für die europäische Stahlbranche. Strukturelle Probleme blieben bestehen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 04:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 04:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 35,37EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m