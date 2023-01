Peking (ots/PRNewswire) - Die Sicherheit und Wirksamkeit der in China

hergestellten COVID-19-Impfstoffe wurde in klinischen Studien und anhand von

Daten aus der Praxis belegt. Die Impfstoffe haben dazu beigetragen, Menschen in

China und auf der ganzen Welt zu schützen, eine unwiderrufliche Leistung, die

von Impfgegnern nicht infrage gestellt werden kann.



Verschiedene Optionen





China ist das einzige Land, das über COVID-19-Impfstoffe verfügt, die aufmehreren technologischen Wegen entwickelt wurden - sie wirken aufunterschiedliche Weise.Neben den mRNA-Impfstoffen, die wie das Präparat von Pfizer Inc. auf einer neuenTechnologie beruhen, stehen den Menschen auch die bewährten traditionellenTotimpfstoffe zur Verfügung, die sich in China als Standard durchgesetzt haben.Chinesische Unternehmen haben auch virale Vektorimpfstoffe undProtein-Untereinheitenimpfstoffe hergestellt, um den Menschen mehr Alternativenzu bieten.Zusätzlich zum Wirkmechanismus gibt es die chinesischen Impfstoffe auch inunterschiedlichen Darreichungsformen - als Injektion, Inhalator und Nasenspray-, falls Sie eine davon bevorzugen.Insgesamt sind derzeit 13 Impfstoffprodukte In China erhältlich.Sicherheit zuerst"Für China steht die Sicherheit von Impfstoffen immer an erster Stelle", sagteWang Wenbin, Sprecher des Außenministeriums, auf einer ordentlichenPressekonferenz am Freitag. "In China hergestellte Impfstoffe zeichnen sichdurch eine gute Sicherheitsbilanz mit einer insgesamt niedrigenNebenwirkungsrate aus."Milliarden von Menschen wurden in China geimpft, was ein eindeutiger Beweis fürdie Sicherheit der Impfstoffe ist. Mit Stand vom 12. Januar haben mehr als 1,3Milliarden Menschen in China mehr als 3,4 Milliarden Impfdosen erhalten,darunter mehr als 241 Millionen Menschen über 60 Jahre.Nach Angaben des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention vonKrankheiten (CDC) wurden zwischen dem 15. Dezember 2020 und dem 30. April 2021auf dem chinesischen Festland 188 Fälle von schweren unerwünschten Wirkungengemeldet, nachdem insgesamt 265 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht wordenwaren, was einer Rate von 0,07 pro 100.000 Dosen entspricht. Das CDC nannte dieRate "extrem selten".Drei der chinesischen Impfstoffprodukte stehen auf der Notfallliste derWeltgesundheitsorganisation (WHO). CoronaVac von Sinovac ist der einzigeImpfstoff auf der Liste, der für Kinder zwischen drei und vier Jahren empfohlenwird. Im August 2022 wurde CoronaVac von den Aufsichtsbehörden in Chile und imchinesischen Hongkong für die Verwendung bei sechs Monate alten Babys