Bayer, Varta, Tesla – die 100 Prozent Chancen 2023

welchen Einfluß auf den Arbeitsmarkt haben 500.000 Influencer in Deutschland, wo gehen die Zinsen hin, warum kommt es 2023 vielleicht gerade nicht so wie alle erwarten und warum hat die Bank von Kirche und Caritas womöglich bei Stefan Riße abgeschrieben für Ihre 2023er Prognose? Und wie ist eigentlich die Stimmung, muss man sein Depot massiv absichern? All das diskutieren Daniel und Stefan in einem AUDIO SPEZIAL zum Aktienmarkt kurz vor Toreschluss 2022 .Wir wünschen viel Spaß

Zurück zu Tesla. Dabei ist wichtig: Wir sind bei Feingold Research schon seit Monaten, im Grunde seit zwei Jahren bärisch! auf Tesla. Wir fanden und finden die Aktie viel zu teuer. Deshalb war sie NIE in unserem Markenwertportfolio. Aber – es ist niemals wert, auf eine Aktie all sein Geld zu wetten. Auch sollte man bei Tesla ebenso wenig wie bei Varta, BYD oder wie sie heißen mögen dogmatisch sein. Tesla fällt, doch es gibt auch Argumente FÜR die Aktie. Wir wägen dies deshalb auch im Börsendienst stets ab und zeigen auch passende Papiere für gute Erholungen sowie intelligent gewählte Derivate. Warum?