Am Markt warten viele Teilnehmer:innen auf eine größere Konsolidierung. Dies deutete sich am gestrigen Morgen leicht an, nachdem wir zunächst in der Vorbörse eine Unterschreitung des Montagsniveaus sahen. In der Chartanalyse zum Dienstag den 17.01.2023 bildete sich damit der Weg zur potenziellen Unterstützung am Tief des Montags heraus, welches wie folgt skizziert war (Rückblick):

20230117 DAX Vorboerse

Nach einer zunächst stärkeren Eröffnung kam der Kurs des DAX dort zum Verweilen und bot das gleiche Szenario für einen Long-Trade an, wie schon am Tag zuvor. Mein Ziel war hierbei das Anlaufen der Montagshochs - über Stunden passierte jedoch wenig und as Ziel wurde nicht erreicht:

Erst nach dem Start der Wall Street konnte ich dann mit Gewinn am Ziel verkaufen:

2023-01-17 DAX-Trade 2

Damit kam der DAX in Summe wieder im Plus aus dem Handel und zeigte folgende Kursnotierungen an der Börse Frankfurt auf:

2023-01-17 DAX Boerse Frankfurt

Der Spike am Nachmittag kam leider für meinen Trade zu spät und für den Markt sehr überraschend. Was stand dahinter? Folgende EZB-Mutmaßung:

20230118 DAX Xetra Wochenverlauf

Die Wall Street hingegen notierte sehr uneinheitlich. Während die Technologiewerte weiter zulegten, kam der DAX nach den Goldman Sachs Zahlen deutlich unter Druck. Darauf gehe ich im Video noch einmal ein.

Insgesamt ist weiterhin ein positives Momentum und Sentiment zu beobachten:

2023-01-18 Fear and Greed

Das "Big Picture" zeigt damit noch keine Schwäche an:

20230118 DAX Xetra Tageschart

Wie starten wir in den Mittwoch?

DAX-Ideen zum Mittwoch den 18.01.2023

Auch heute werde ich auf die Trendlinien achten und einen möglichen Trendbruch. Die Linie ist etwas versetzt aber auch so dargestellt völlig intakt:

20230118 DAX Xetra Jahresverlauf

Den EZB-Effekt sahen wir dann in der Nacht noch einmal und zwar nach der Zinsentscheidung der Bank of Japan:

20230118 DAX Vorboerse

Damit notiert der Endloskontrakt in der Vorbörse weiter stark und markiert ein Level, was über dem XETRA-Schlusskurs von Dienstag liegt:

20230118 DAX Endloskontrakt

Das neue GAP und die Hochs von den Notenbank-Spikes habe ich daher heute Morgen im Blick und orientiere mich auf der Unterseite weiter an den Trendlinien und Vortagestiefs.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für das Trading am Mittwoch

Der Livetradingroom startet heute wieder mit Marcus Klebe zusammen regulär um 10.00 Uhr. Melde Dich gern schon einmal direkt an:

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Die Goldman Sachs enttäuschte gestern, eine Morgan Stanley überzeugte zum Beispiel

Auch heute gibt es wieder Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender zu vermelden.

Wir starten mit den Verbraucherpreisen aus Europa um 11.00 Uhr und haben im weiteren Verlauf die US-Hypothekenanträge und die US-Einzelhandelsumsätze und natürlich die US-Erzeugerpreise im Blick.

Kurz vor der Wall Street Eröffnung folgen Kapazitätsauslastung sowie Industrieproduktion.

Wichtigster Termin könnte dann am Abend 20.00 Uhr das Beige Book der US-Notenbank sein.

Alle Prognosen dazu sind in dieser Tabelle abgebildet:

2023-01-18 Termine 1

2023-01-18 Termine 2

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

https://www.youtube.com/watch?v=fxKsT5_UWPo

