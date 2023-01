Die Bodenpflege-Marke für smarte Haushaltslösungen erweitert sein Produktportfolio um den ultraleichten kabellosen Staubsauger mit der effizienten ZeroTangle-Technologie

BERLIN, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Tineco , ein führender Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, ergänzt sein smartes Staubsauger-Sortiment mit der neuen PURE ONE Air Serie, einschließlich PURE ONE Air PRO und PURE ONE Air Pet.