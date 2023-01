BARCLAYS stuft Encavis auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Encavis von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 17 Euro gesenkt. 2023 sei für europäische Versorger das Jahr, auf das er gewartet habe, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktienkurse spiegelten die gestiegenen Gewinnerwartungen und die zunehmende Ergebnisdynamik nicht wider, politische Risiken hätten ihren Höhepunkt erreicht. Nashs Branchenfavorit ist Enel. Im Bereich der Erneuerbaren Energien ist er skeptischer angesichts hoher Bewertungen und einer bevorstehenden, koordinierten EU-Politik. Der Experte setzt in diesem Bereich auf RWE und stuft Encavis und Orsted ab./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 01:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENCAVIS Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 18,40EUR gehandelt.



