MHP Hotel: Operativ und strategisch klar auf Kurs

Mit der Bekanntgabe der vorläufigen Umsatz- und EBITDA-Werte für das Gesamtjahr 2022 habe MHP laut SMC-Research mehr als überzeugt. Umsatzseitig habe die positive Tendenz der vorangegangenen Quartale auch zum Jahresende hin fortgesetzt werden können, sodass mit Erlösen von rund 105 Mio. Euro das Jahresziel von 90 bis 100 Mio. Euro sogar deutlich übertroffen worden sei. Für das EBITDA seien nun 4 Mio. Euro gemeldet worden, womit sich die Befürchtungen über die weitere Verzögerung bei der Ertragswirksamkeit der Coronahilfen und über das Ausmaß der Ergebnisbelastungen der höheren Strompreise nicht bewahrheitet haben, so das Researchhaus. Korrigiert um die Sonderzahlungen und die Kosten des Mitarbeiteraktienprogramms sei sogar ein bereinigtes EBITDA von rund 6 Mio. Euro erreicht worden.

Insgesamt lasse sich damit für MHP ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 konstatieren. Die Auswirkungen von Corona seien spätestens im zweiten Halbjahr überwunden, die operativen Kennzahlen auf oder sogar über die Vor-Pandemie-Level erhöht und die strategische Expansion des Hotelportfolios mit hohem Tempo fortgesetzt worden. Als bisher letzten Schritt habe MHP im Dezember die Akquisition eines großen Luxushotels in Hamburg bekannt gegeben, dessen geplante Eröffnung in 2024 zusammen mit dem JW Marriott in München, dessen Betrieb im selben Jahr starten solle, schon das weitere Wachstum absichere. 2023 dürften hingegen vor allem die Erholung der Reiseaktivitäten (gegenüber dem 1. Halbjahr 2022) und der nun erstmalig ganzjährige Beitrag der im letzten Jahr gestarteten Hotels für Wachstum sorgen.

Da die Analysten schon bisher mit einem kräftigen Wachstum gerechnet hatten, stehe das in der Tendenz im Einklang mit ihren bisherigen Schätzungen. Im Detail sehe man die Umsatzerwartungen für 2023 und 2024 nun aber als etwas zu vorsichtig und habe sie deswegen angehoben. Bei zunächst noch unveränderten Margenannahmen resultieren daraus auch erhöhte Gewinnschätzungen. Obwohl der positive Effekt dieser Änderungen auf den fairen Wert durch die Anhebung des Diskontierungszinssatzes als Reaktion auf die Zinsentwicklung an den Märkten teilweise aufgewogen worden sei, habe sich das Kursziel insgesamt auf 4,00 Euro (bisher: 3,80 Euro) leicht erhöht.

Damit sehen die Analysten weiterhin ein sehr hohes Kurspotenzial für die MHP-Aktie, deren aktuelle Börsenbewertung ihres Erachtens die attraktive Positionierung, die überzeugende Performance und die vielversprechenden Perspektiven des Unternehmens nicht adäquat wiedergebe.

Vor diesem Hintergrund bestätigt SMC-Research das Urteil „Speculative Buy“, wobei das spekulative Element lediglich der kurzen Börsenhistorie und den noch fehlenden konsolidierten Abschlüssen geschuldet sei.

