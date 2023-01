Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:40 Uhr wurde der DAX mit rund 15.170 Punkten berechnet.Das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Aktien von Zalando, Airbus und der Deutschen Post. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Continental, Vonovia und der Porsche AG. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 26.791 Punkten geschlossen (+2,5 Prozent).Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 86,88 US-Dollar. Das waren 96 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

