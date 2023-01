So hängen US-Schuldengrenze und BoJ-Meeting zusammen

Mit dieser Einschätzung stehe ich offenbar nicht alleine. Denn Bernd Raschkowski hat jüngst eine Reihe von Gewinnmitnahmen getätigt. Und diese sind mindestens genauso faszinierend wie die aktuelle Stärke des DAX. Denn erst am vergangenen Freitag realisierte er für seine Leser des „ Allstar-Trader “ die folgenden Erträge: + 10,28 % mit Aktien von Vestas (gekauft am 05.08.2022) + 20,79 % mit Aktien von Delivery Hero (gekauft am 30.11.2022) + 37,36 % mit Aktien von TAG Immobilien (gekauft am 02.12.2022) Und heute legte er mit folgenden Verkäufen nach: + 10,43 % mit Aktien von SGL Carbon (gekauft am 17.08.2022) + 45,51 % mit einem Long-Trade auf Bayer (gekauft am 21.12.2022)

Für einige der teils sehr hohen Gewinne bedurfte es nur wenige Handelstage. Möglich gemacht hat dies natürlich die massive Jahresanfangsrallye der Aktienmärkte. Jetzt bin ich gespannt, ob die Gewinnmitnahmen zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind und es zu einem Rücksetzer kommt, so dass man die Trades vielleicht zu günstigeren Kursen zurück ins Depot holen kann.

Wird die Schuldengrenze dieses Mal wieder zum Problem?

Am Freitag hatte ich bereits einige Aspekte genannt, die eine solche Gegenbewegung auslösen könnten. Und am Sonntag fragte mich ein Leser nach einem weiteren Risikofaktor, der in Kürze schon eine Rolle spielen könnte: die Notwendigkeit, eine Erhöhung der Schuldengrenze in den USA zu beschließen. Ihm antwortete ich Folgendes:

„In der Tat sind die Schulden der USA ein Risikofaktor. Erst am vergangenen Freitag wurde gemeldet, US-Finanzministerin Janet Yellen habe in einem Brief an den US-Kongress geschrieben, die Schuldenbremse könne schon am kommenden Donnerstag erreicht sein. Es droht daher (erneut) die Zahlungsunfähigkeit der Regierung.

Durch ‚außerordentliche Maßnahmen‘ könne ein Zahlungsausfall allerdings noch bis voraussichtlich Anfang Juni hinausgezögert werden.

Angesichts der Tatsache, dass inzwischen die Republikaner die Mehrheit im Kongress haben und sie dadurch die Anhebung des Schuldenlimits verhindern könnten, sollte man diese Problematik aber im Auge behalten.