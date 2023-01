Der S&P 500 kämpft weiter mit der 4000er-Marke, der Dax erreichte gestern ein neues Jahreshoch nach einem Bloomberg-Bericht, wonach die EZB bald nur noch kleine Zinsschritte machen könnte. Aber die Entscheidung naht: sowohl S&P 500 als auch der Dax sind stark überkauft, die Indikatoren sind am Anschlag, sodass vielleicht noch eine kleine Bewegung nach oben kommen kann, aber in der zweiten Wochenhälfte mit einem deutlichen Rücksetzer zu rechnen ist. Heute im Fokus die US-Erzeugerpreise und die US-Einzelhandelsumsätze, auch die US-Schuldenobergrenze wird ein immer heißeres Thema. Heute auch wieder Aussagen von Fed-Mitgliedern - und das vor dem Hingerund, dass die financial conditions immer laxer werden und die Märkte ein Goldilocks-Szenario spielen..

Hinweise aus Video:

1. Sparkassen-Risikoampeln zu Hälfte auf Gelb oder Rot

2. Saudi-Arabien offen für Handel in anderen Währungen als dem US-Dollar

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "S&P 500, Dax: Die Rally vor dem Ende?!" sehen Sie hier..