Bunker Hill Mining: Aktie startet durch!

Operativ befindet sich das Unternehmen nach einem schwierigen, aber erfolgreichen Jahr (siehe Chart unten) auf der letzten Etappe zum Produktionsstart der Bunker Hill-Mine in Idaho. Dort will man im vierten Quartal mit dem Abbau von Zink und Silber beginnen. Laut der vorliegenden Machbarkeitsstudie soll der Bau in Summe rund 55 Mio. US-Dollar kosten ( siehe hier) . Produziert werden soll zu 0,77 US-Dollar je Pfund Zinkäquivalent, die Produktion soll zunächst bei 90 Mio. Pfund Zinkäquivalent pro Jahr liegen. Mit zunehmender Betriebsdauer soll der Anteil von Silber am Output steigen. Dadurch soll ein jährlicher Free Cashflow von mehr als 25 Mio. US-Dollar möglich sein. Das entspricht etwa dem gesamten Börsenwert des Unternehmens.

Während viele Aktien von Rohstoffproduzenten mit dem Anstieg der Rohstoffpreise in den vergangenen Monaten bereits deutlich zulegen konnten, hängen die Papiere vieler kleiner Miningfirmen zumeist hinterher. Bei Bunker Hill Mining (0,18 CAD | US1206132037) hat sich die Lage allerdings seit Anfang November deutlich geändert. Die Aktie des kanadischen Unternehmens konnte sich in der Spitze mehr als verdoppeln und damit die starken Verluste aus dem Sommer weitgehend wettmachen. Aktuell konsolidiert der Wert unter dem Sechsmonatshoch. Das Potenzial ist aber noch nicht ausgeschöpft. Die Analysten sind beispielsweise optimistisch und haben deutlich höhere Kursziele ausgegeben. Die Bank Laurentian sieht als Ziel die Marke von 0,35 CAD. Die Analysten von Echelon haben sogar ein Kursziel von 0,40 CAD ausgegeben.

