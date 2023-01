Starkes Ergebnis in schwierigen Zeiten: Krombacher Gruppe wächst um rund 300.000 hl (FOTO)

Krombach (ots) - Die Krombacher Gruppe konnte 2022 trotz aller aktueller Herausforderungen ein positives Ergebnis erzielen. Der Gesamtausstoß betrug 7,632 Mio. Hektoliter (hl), ein Plus von 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Dachmarke Krombacher entwickelte sich dabei 2022 sehr positiv. Ein Ausstoß von 5,756 Mio. hl bedeutete einen Zuwachs von 3 %. Und auch die Erfolgsgeschichte des Markenverbunds um Schweppes wurde fortgeschrieben. Dieser Geschäftsbereich der alkoholfreien Getränke erreichte die Ausstoßmarke von 1,591 Mio. hl (+9,5 %) und hat damit seit der Übernahme der Marken- und Vertriebsrechte in Deutschland und Österreich durch die Krombacher Gruppe 2006 jedes Jahr ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen können.



"2022 war ein Jahr der größten Unsicherheit. Der brutale Angriffskrieg in der Ukraine, die daraus resultierende Energiekrise, rasant steigende Rohstoff-, Verpackungs- und Energiekosten und die andauernden Auswirkungen der Pandemie haben unsere gesamte Gesellschaft vor riesige Herausforderungen gestellt. Wir sind sehr froh, dass wir bisher bestmöglich durch diese schwierigen Zeiten navigieren konnten. Wichtige Faktoren für unser sehr gutes Ergebnis sind sowohl unsere starken Marken als auch der weitere Ausbau unserer Sortenvielfalt und das hohe Engagement unserer Mitarbeiter:innen", kommentiert Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing, das Geschäftsjahr 2022.



Krombacher baut Marktführerschaft im Biersegment kontinuierlich aus

Von der Rückkehr des Fest- und Veranstaltungsgeschäftes, dem Aufschwung der Gastronomie und einem guten Sommer konnte der Marktführer Krombacher 2022 deutlich profitieren. Auch im Handel wurden die Marktanteile gesteigert, sodass Krombacher seine Position als beliebteste deutsche Biermarke weiter gefestigt und ausgebaut hat. Besonders bemerkenswert war die Entwicklung im Bereich Fassbier/Gastronomie. Hier wurde das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt (590.000 hl). Im Export sind durch die bewusste Entscheidung, den russischen Markt nicht zu beliefern, im Vergleich zum Vorjahr rund 60.000 hl weggefallen. Trotzdem zeigte sich das Auslandsgeschäft stabil (254.000 hl).