LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger setzen bei Essenslieferdiensten auf die Wende zur Profitabilität. Den Anstoß dazu gab zur Wochenmitte der britische Anbieter Just Eat Takeaway , der es im vergangenen Jahr voraussichtlich in die schwarzen Zahlen schaffte. Die Lieferando-Mutter vermeldete einen operativen Gewinn. Obwohl sich die Erlöse dürftig entwickelten, katapultierte dies die Titel an der Londoner Börse am Mittwoch im frühen Handel um elf Prozent nach oben.

Davon wurde die Anlegerstimmung auch bei anderen Branchenwerten angehoben: Vor allem die Papiere des Konkurrenten Delivery Hero zogen mit, indem sie zuletzt mehr als fünf Prozent gewannen. Aber auch die Titel des Kochboxen-Lieferanten Hellofresh gehörten im deutschen MDax-Index mit einem Anstieg um ein Prozent zu den gefragten Werten. Deliveroo kamen derweil in London auf ein Kursplus von drei Prozent.