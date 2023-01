Wirtschaft Deutsche-Bank-Chef rechnet nicht mit globaler Wirtschaftskrise

Davos (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hält aktuelle Warnungen vor einer globalen Wirtschaftskrise für übertrieben. "Man spürt sogar einen leichten Optimismus", sagte er am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos den Sendern RTL und ntv.



Als Gründe nannte Sewing den milden Winter und die Öffnung Chinas nach den Corona-Lockdowns. Es gebe nach wie vor die Chance, "ohne Rezession durchzuhalten". Neben geopolitischen Risiken wie dem Ukraine-Krieg und wirtschaftlichen Unsicherheiten in China seien die aktuellen Teuerungsraten belastend.