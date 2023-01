ALPINION demonstriert "X-CUBE-90 on GPX" mit der neuesten diagnostischen Technologie auf der Arab Health 2023

Seoul, Südkorea und Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -



"X-CUBE 90/70 on GPX", ein Höhepunkt der innovativen Technologien von Alpinion,wurde auf der Grundlage der X+ Architecture-Plattform entwickelt, die aus X+FIT-Beamforming und X+ Crystal Signature-Schallköpfen besteht. Sie ist mit X+Focus ausgestattet, einem Bildgebungsverfahren, das Rauschen und Artefaktereduziert. Dementsprechend bietet dieses Gerät eine empfindlicheGewebedifferenzierungsleistung mit hervorragender Auflösung, hohem Kontrast undHomogenität.Darüber hinaus verfügt dieses Gerät über erweiterte Funktionen, die dieGenauigkeit der Diagnose für Mitarbeiter der inneren Medizin und der Gynäkologieerhöhen. Die ATI-Funktion (Attenuation Imaging) zur Analyse der Fettleber unddie 2D-SWE-Funktion (Shearwave Elastography), die die Gewebesteifigkeit misst,können zusammen mit der Farbkarte eine quantitative Diagnose von Leber-, Brust-und Schilddrüsenerkrankungen ermöglichen. Diese Funktionen wurden im vergangenenMonat auf der RSNA (Radiological Society of North America) vorgestellt underhielten positive Kritiken.Insbesondere die verbesserte 3D-Bilddarstellung, die "Brilliant Flow"-Funktion,die den Blutfluss in drei Dimensionen darstellt, und die X+ MicroView-Funktion,die den mikrovaskulären Blutfluss darstellt, helfen dem Gynäkologen, dieStruktur von Blutgefäßen und Geweben zu verstehen und deren Grenzen zu erkennen.Alpinion plant, das gesamte Line-up der X-CUBE-Reihe mit der X+Architecture-Plattform zu präsentieren, vom "X-CUBE 90/70 on GPX", einemHigh-End-Modell, bis zum X-CUBE i9, einem Laptop-Modell.Der X-CUBE 60 ist ein Mittelklasse-Produkt der X-CUBE-Reihe, das auf der X+Architecture-Plattform basiert, die ihre Leistung und Qualität auf dem Marktbewiesen hat und somit eine verbesserte Bildleistung und bequemeBenutzerfreundlichkeit bietet.Darüber hinaus zeichnet sich der X-CUBE 60 durch eine leistungsstarkeBildgebungsplattform, einfache Bedienfelder, digitale Tastaturen, verschiedeneautomatische Messfunktionen, den X+ Assistenten, der kundenspezifischeArbeitsabläufe unterstützt, ein Online-Fernwartungssystem sowie ein leichtes undkompaktes Design mit einem Gewicht von 70 kg aus. Dieses Produkt wurdeentwickelt, um die Arbeitseffizienz von Kliniken zu maximieren.Ein weiteres innovatives Produkt von Alpinion ist der X-CUBE i9, einlaptopartiges Ultraschalldiagnosegerät, das in der ersten Hälfte des Jahres 2023auf den Markt kommen soll. Aufgrund seiner Tragbarkeit und seinerleistungsstarken Bildgebungsfunktion wird erwartet, dass dieses Produkt nichtnur in POC-Abteilungen (Point of Care) und in der Notfallmedizin, sondern auchbei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparats weitverbreitet sein wird.Informationen zu ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.(https://www.alpinion.com/en/main.do?lang=en)ALPINION MEDICAL SYSTEMS, eine Tochtergesellschaft der ILJIN-Gruppe (015860.KS),ist ein südkoreanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung undHerstellung von medizinischen Ultraschallsystemen spezialisiert hat. Seit demEinstieg in das Ultraschallgeschäft im Jahr 2007 hat sich ALPINION zu einembedeutenden Innovator in der Branche entwickelt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1983083/Alpinion_Medical_Systems_takes_part_Arab_Health_2023.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1942584/Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/alpinion-demonstriert-x-cube-90-on-gpx-mit-der-neuesten-diagnostischen-technologie-auf-der-arab-health-2023-301723190.htmlPressekontakt:Jeongwon Seo,jeongwon.seo@alpinion.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167761/5419018OTS: ALPINION Medical Systems