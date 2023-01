Global FoodTech Challenge gibt die Gewinner des mit 2 Millionen Dollar dotierten Preises bekannt

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



- Im Rahmen einer Preisverleihung während der Abu Dhabi Sustainability Week

wurden vier Gewinner der FoodTech Challenge 2022 bekannt gegeben

- Aquagrain, Orbisk, Revoltech und Sustainable Planet erhalten zusammen bis zu

zwei Millionen US-Dollar, um ihre Geschäftsmodelle in den Vereinigten

Arabischen Emiraten zu erweitern.



Im Rahmen der zweiten Ausgabe der weltweiten FoodTech Challenge, die auf die

Suche nach der nächsten Welle technologischer Innovationen zur effizienten und

nachhaltigen Umgestaltung traditioneller landwirtschaftlicher Verfahren abzielt,

wurden heute bei einer Preisverleihung auf der Abu Dhabi Sustainability Week

(ADSW) 2023 die vier Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben.





Die Gewinner, Aquagrain, Orbisk, Revoltech und Sustainable Planet, wurden auseiner Gruppe von 12 Finalisten ausgewählt, die aus 667 Bewerbungen aus 79Ländern ausgewählt wurden.Die Finalisten, die ihre Hightech-Konzepte auf der ADSW vorstellten, warendemografisch breit gefächert - 33 % wurden von jungen CXOs im Alter zwischen 22und 35 Jahren geleitet, was die Rolle der nächsten Generation bei derEntwicklung nachhaltiger Lösungen für die Ernährungssicherheit unterstreicht.Mit einem Preisgeld von bis zu 2 Millionen US-Dollar werden die vier Gewinnereingeladen, ihre Geschäftsmodelle in den VAE auszubauen, und erhaltenUnterstützung in Form von Bargeld, Forschung und Entwicklung, beschleunigterUnternehmensgründung, wirtschaftlichen Anreizen und Beratung durch ein breitesSpektrum von Partnern, darunter ASPIRE, Silal, ADQ, Emirates Foundation, Hub71,Ma'an, The Catalyst, ADGM, ADRO, das Competitive Office of Abu Dhabi und denKhalifa Fund.Selbst wenn die anderen Finalteilnehmer den Preis nicht für sich gewinnenkonnten, so repräsentieren sie doch alle vielversprechende Lösungen, dieskalierbar sind.Gewinnerprofile [alphabetisch aufgelistet]Aquagrain: Upcycling von Lebensmittelabfällen für den Nahrungsmittelanbau insandigen Böden (Vereinigtes Königreich)Aquagrain ist ein wegweisender, ökologischer Bodenverbesserer, der ausorganischen Abfällen hergestellt wird und bis zum 30-fachen seiner eigenen Mengean Wasser aufnehmen kann, um den Pflanzen wertvolle Nährstoffe zu liefern.Dadurch wird auch der Bedarf an anorganischen Düngemitteln verringert.Orbisk: Einsatz von KI-fähigen Kameras zur Verringerung derLebensmittelverschwendung in Restaurants um bis zu 70 % (Niederlande)Orbisk beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Lebensmittelverlust und-verschwendung und nutzt KI-Bilderkennungstechnologie und Automatisierung, um