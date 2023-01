BAADER BANK stuft BASF SE auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Add" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Abschreibungen kämen zwar nicht aus dem Nichts, die Höhe sei dennoch atemberaubend, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf Eckdaten für 2022. Er sieht zudem weitere Abschreibungsrisiken, abhängig von politischen Entscheidungen zu Strompreishilfen für die Industrie. Insgesamt könnte es zu früh sein für einen Kauf von BASF-Aktien, auch wenn sie nicht hoch bewertet seien./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 07:52 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 52,65EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m