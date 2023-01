Kaufkraft sinkt A&M Unternehmerberatung verrät, wie Fachhändler hochwertige Aufträge gewinnen (FOTO)

Hannover (ots) - Marvin Flenche ist der Geschäftsführer der A&M

Unternehmerberatung und der A&M Sales Solutions GmbH. Während er sich mit

ersterem auf das erfolgreiche Marketing für Handwerksbetriebe spezialisiert,

revolutioniert er mit der A&M Solutions GmbH die Vertriebsbranche. Mit dem Team

seiner Unternehmerberatung sorgt er insbesondere bei Unternehmen aus der

Handwerksbranche für den optimalen Auftritt zur Kunden- und Mitarbeiterakquise.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Fachhändler trotz sinkender Kaufkraft hochwertige

Aufträge gewinnen können.



Explodierende Energiepreise, Lieferengpässe oder der Fachkräftemangel -

zahlreiche Herausforderungen sorgen für tiefe Sorgenfalten in zahlreichen

Unternehmen. Dazu gehört auch die sinkende Kaufkraft, die aus der momentan

unsicheren Marktphase resultiert. In Summe fällt es immer mehr Betrieben schwer,

ihren Umsatz zu steigern. An höhere Margen ist mit Blick auf die gestiegenen

Kosten kaum zu denken. Wird 2023 ein unweigerliches Krisenjahr für Fachhändler?

Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung und der

A&M Solutions GmbH, verneint: "Wenn Unternehmen jetzt zielgerichtet handeln,

können sie diese herausfordernde Zeit definitiv meistern." Im Gespräch mit

seinen Kunden bestätigt sich das immer wieder. Sie steigern ihre Umsätze

momentan nicht nur, sondern maximieren diese. Hierfür benötigt es jedoch eine

durchdachte Vorgehensweise. Dazu gehört, sich auf hochwertige Aufträge zu

fokussieren. Diese sorgen dank verringerter Kosten für einen deutlich höheren

Deckungsbeitrag. Wie Fachhändler zahlungskräftige Kunden für sich gewinnen,

verrät Erfolgsunternehmer Marvin Flenche im Folgenden.