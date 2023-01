Das globale Team von OPHTECS begrüßt Dr. Schnider, eine der einflussreichsten Frauen in der optischen Industrie und eine der prominentesten Kontaktlinsenforscherinnen und -ausbilderinnen der Welt

KOBE, Japan, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die OPHTECS Corporation (nachstehend OPHTECS genannt), ein in Kobe ansässiges Unternehmen, das Pflegeprodukte für Kontaktlinsen erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet, hat einen neuen Beratervertrag mit Dr. Cristina M. Schnider unterzeichnet, die bei dem Unternehmen die Rolle des Senior Director, Global Medical Affairs, übernehmen wird.

Im Bereich der Forschung und Entwicklung von Pflegemitteln für Kontaktlinsen führt OPHTECS immer wieder branchenführende und innovative Produkte ein. Darüber hinaus führt das Unternehmen aktiv akademische Aktivitäten durch, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, und hat das uneingeschränkte Vertrauen vieler Augenärzte und Kontaktlinsenspezialisten auf der ganzen Welt gewonnen.

Foto: Links: Dr. Cristina M. Schnider, Rechts; Joe Yoneda, CEO von OPHTECS

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105255/202212281757/_prw_PI1fl_7q4GIF31.jpg

Um die Forschung und Entwicklung neuer Produkte sowie die akademischen Aktivitäten weiter zu stärken, hat OPHTECS Dr. Schnider, eine der 50 einflussreichsten Frauen in der optischen Industrie und Mitglied der angesehenen International Society for Contact Lens Research (ISCLR), als Senior Director in den Beirat des Unternehmens berufen.

Biografie von Dr. Cristina M. Schnider

Doktor der Optometrie/MBA/Mitglied der American Academy of Optometry (AAO)

2019–2020: Vorsitzende der Abteilung für Hornhaut-, Kontaktlinsen- und refraktive Technologien von AAO

2019–heute: unabhängige Fachberaterin und Inhaberin von C Schnider Insights

2022: ausgezeichnet als hervorragende Optikerin mit dem Kamelia-Massih-Preis der Pacific University

2022–heute: Beiratsmitglied des Gas Permeable Lens Institute

