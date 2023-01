Weltweit haben zahlreiche Staaten beschlossen, die Produktion von Automobilen mit Verbrennungsmotoren zum Ende des Jahrzehnts auslaufen zu lassen und Kalifornien, der US-Bundesstaat gehört zu den zehn größten Automobilmärkten weltweit, hat sich bereits das Ziel gesetzt, dass bis 2035 Elektromobile 100% der Automobilverkäufe ausmachen. Entsprechend ist die Nachfrage nach Elektromobilen in den letzten Jahren sehr stark gestiegen – und damit auch der Bedarf an dem wohl bekanntesten Batteriemetall Lithium.

Was dazu führte, dass die Lithiumpreise nach einem explosionsartigen Anstieg von rund 442% im Jahr 2021 auch 2022 um noch einmal um 72,5% zulegten! Und Experten gehen davon aus, dass Elektromobilabsatz und damit die Lithiumnachfrage auch 2023 und darüber hinaus steigen werden, wenn auch vielleicht mit einem etwas geringeren Tempo als bislang. Auch rechnen viele Experten damit, dass in absehbarer Zeit mehr Lithium auf den Markt kommen wird. Doch geht zum Beispiel Branchenexperte Chris Berry davon aus, dass die Lithiumnachfrage in den Jahren bis 2030 um 20% pro Jahr steigen wird, sodass auch weiterhin große Mengen neues Lithiumangebot benötigt werden dürften. Zumal zum Beispiel in den USA große Anstrengungen unternommen werden, die Abhängigkeit von ausländischen (chinesischen) Quellen an Batteriemetallen zu verringern – Stichwort Inflation Reduction Act (IRA).

Das Umfeld für Lithiumgesellschaften und insbesondere auch Lithiumexplorer dürfte deshalb auf absehbarer Zeit positiv bleiben und Unternehmen und Investoren Chancen eröffnen. Eine besonders spannende, wenn auch angesichts des frühen Entwicklungsstadiums noch riskante Spekulation im Lithiumsektor ist unserer Ansicht die kanadische Global Battery Metals (WKN A2PF4J / TSXV GBML). Unter anderem, da die Gesellschaft über gleich mehrere, vielversprechende Lithiumprojekte verfügt, von denen einige schon in den kommenden Wochen wichtige Neuigkeiten liefern sollen!

Das Management-Team von Global Battery Metals hat diese Projekte dabei vor dem jüngsten Anstieg der Nachfrage nach kritischen Mineralien im Zuge der Energiewende erworben. Das bedeutet niedrig Einstiegskosten bei hohem Performance-Potenzial, wie das Unternehmen betont.

Lithium in Irland: Weitere, starke Analyseergebnisse

Den Fokus legt Global Battery Metals dabei vor allem auf seine zwei aussichtsreichsten Projekte, zu denen definitiv die Lithiumliegenschaft North West Leinster in Irland gehört! Hier handelt es sich um ein Lithium-Hartgesteinprojekt mit Spodumen haltigem Pegmatit.

Das Projektgebiet umfasst 16 Claims nahe des Avalonia-Assets des chinesischen Lithiumgiganten Ganfeng. Dieser hat bereits die Entdeckung Lithiumspodumen haltiger Pegmatite mit wirtschaftlichen Gehalten gemeldet.

Global Battery Metals selbst, hatte 2022 eine geochemische Charakterisierungsuntersuchung auf dem Zielgebiet Knockeen – Carriglead, Teil von NW Leinster, abgeschlossen, von dem das Unternehmen glaubt, dass es die Quelle von zuvor gemeldeten Oberflächenproben sein könne, die zwischen 0,70% und 2,95% Li2O erbrachten. Global Battery Metals hatte diese mögliche Entdeckung erst Anfang Dezember gemeldet.

Heute gab man nun bekannt, dass hochgradige Lithiumproben mit einem Gehalt von bis zu 3,75 % Li2O aus dem NW Leinster Lithiumprojekt gewonnen wurden! Von den insgesamt 66 analysierten Oberflächenproben ergaben 47 Proben Gehalte von über 1 % Li2O - mit Gehalten von bis zu 3,75 % und 3,63 % (ALS Laboratories, Loughrea, Irland).

Von Knockeen- und Carriglead wurden unter anderem gemeldet:

- Knockeen: Von insgesamt 56 Proben wiesen 41 Proben einen Gehalt von mehr als 1 % Li2O auf, davon 20 einen Gehalt von mehr als 2 % Li2O und 2 einen Gehalt von mehr als 3 % Li2O (Probe AES 63003 - 3,63 % Li2O) und (Probe AES 63033 - 3,75 % Li2O)

- Carriglead: von insgesamt 10 Proben wiesen 6 Proben einen Gehalt von über 1 % Li2O auf, davon 1 Probe mit einem Gehalt von über 2 % Li2O (Probe AES63504 - 2,09 % Li2O)

Weitere Ergebnisse dieser Analysen aus dem tiefen Abraum, hauptsächlich von Proben aus Knockeen - Carriglead, werden nun Ende Januar eintreffen, wie Global Battery Metals bestätigte!

Derzeit führen zwei in der Lithium-Pegmatit-Kartierung erfahrene Geologen Erkundungen und Kartierungen auf den Zielgebieten

- Aghavannagh,

- Knockanaboley,

- Scurlocks,

- Sorrell und

- Tonygarrow/Glencullen

durch. Veranschlagt sind dabei vier bis sechs Tage pro Gebiet. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, so das Unternehmen, soll ein Bohrprogramm beginnen.

Bohrbereites Lithiumsoleprojekt in Utah

Während es sich bei NW Leinster um ein Hartgesteinprojekt handelt, ist das Projekt Lithium King des Unternehmens in Utah ein fortgeschrittenes Lithiumsoleprojekt im Pivot Valley, gelegen 170 Kilometer westlich von Salt Lake City am westlichen Rand der Salzwüste Bonneville.



Die Liegenschaft befindet sich zudem am südlichen Ende eines Trends von Wasserquellen mit hohem Lithiumgehalt und es wird davon ausgegangen, dass Lithium sich mit Flüssigkeiten entlang von Verwerfungen im Grundgestein bewegt, die eine Grabenstruktur bilden. Historische Wasserproben aus Oberflächenproben durch die USGS (United States Geological Survey), die zwischen 1972 und 1993 auf der Liegenschaft entnommen wurden erbrachten Lithiumgehalte von 2 bis 1.200 ppm Li2O.

Global Battery Metals will noch im ersten Quartal dieses Jahres mit Bohrungen in Utah beginnen, die dafür notwendigen Genehmigungen liegen vor, um die Stratigraphie, die Solezusammensetzung und mögliche Produktionsmetriken zu untersuchen. Das mit den Bohrungen gewonnene Wasser wird dann sowohl auf seinen Lithiumgehalt als auch auf mögliche Schadstoffe getestet. Zudem plant die Company, weitere geophysikalische Daten zu erwerben, um Fundamenttiefe, Wassergehalt und Soletiefe in dem Bassin abzuschätzen.

Sobald die Bohrungen abgeschlossen sind und die Analyseergebnisse vorliegen, will Global Battery Metals eine dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechende Ressourcenschätzung vorlegen! (Es ist ein Vorteil von Lithiumsoleprojekten, dass dafür deutlich weniger Bohrungen nötig sind als bei Hartgesteinprojekten.)

Frühphasenprojekt in Neufundland

Global Battery Metals verfügt über ein weiteres Hartgestein-Lithiumprojekt namens La Poile in Neufundland, das in der Nähe von Sokomans Golden Hope-Projekt liegt. Sokoman entdeckte vergangenes Jahr einen Schwarm von Pegmatiten auf Golden Hope, die deutlich erhöhte Li2O-Gehalte aufwiesen.

Auch Global Battery Metals entdeckte auf La Poile Pegmatite, doch enthielten die ersten, entnommenen Proben kein Lithium. Das Team plant aber, dieses Frühjahr ein umfassenderes Phase-II-Probenahmeprogramm durchzuführen, da es davon ausgeht, dass die jüngsten Ergebnisse dazu beitragen könnten, Hinweise auf Lithologien zu liefern, die Lithiummineralisierungen in anderen lizenzierten Gebieten beherbergen.

Fazit: Global Battery Metals (WKN A2PF4J / TSXV GBML) befindet sich unserer Ansicht nach in einer hervorragenden Ausgangslage, um vom immer noch äußerst positiven Lithiummarktumfeld profitieren zu können. Das Unternehmen verfügt, wie wir glauben, über vielversprechende Projekte, deren Wert man – im Erfolgsfall – durch weiterführende Explorationsmaßnahmen vergleichsweise schnell steigern könnte. Mit NW Leinster verfügt man zudem über ein Hartgesteinlithiumprojekt und damit die bei Investoren derzeit gefragtere Variante von Lithiumprojekten (Erfolgsbeispiele sind hier Li-FT Power und Patriot Battery Metals), während man mit King Lithium über ein Soleprojekt verfügt, das wiederum mit geringerem Bohraufwand zu einer ersten Ressourcenschätzung gebracht werden kann. Mit La Poile hat man zudem eine Art Wild Card in der Hinterhand, die für eine positive Überraschung gut ist.

Auf jeden Fall dürften die kommenden Wochen bei Global Battery sehr spannend werden. Die für Ende dieses Monats angekündigten Analyseergebnisse zu NW Leinster könnten im Erfolgsfall für Auftrieb sorgen und auch Neuigkeiten zu einem Bohrbeginn dort oder in Utah könnten den Kurs der Aktie bewegen. Seit Ende November 2022 hat sich dieser zwar etwas erholt, doch ist man immer noch weit entfernt vom Hoch bei 0,29 CAD von April vergangenen Jahres. Aktuell weist Global Battery Metals eine Marktkapitalisierung von kaum mehr als 9 Mio. CAD auf. Das Unternehmen ist als Junior-Explorer auf jeden Fall eine riskante Spekulation, doch sehen wir auch gute Chancen für eine erfreuliche Entwicklung im laufenden Jahr. Wir bleiben dran!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Global Battery Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Global Battery Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein eindeutiger Interessenkonflikt gegeben ist.