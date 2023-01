Die Münchener erwarten für das abgelaufene Geschäftsjahr den Umsatz in einer Spanne zwischen 113 und 114 Millionen. 2021 gingen 97 Millionen durch die Bücher. Nach der ursprünglichen Unternehmensplanung sollte der Umsatz 2022 „nur“ auf 110 Millionen klettern. Durch die Decke stiegen die Angebote von Software aus der Cloud, die um mehr als 70% auf 34 Millionen kletterten. Die Ebit-Marge soll nunmehr 26 bis 27% erreichen und damit oberhalb des bisherigen Ausblicks von 25%.

CEO Andreas Obereder hebt mit Blick auf die sehr starke Auftragslage die bisherige Prognose für die Jahre 2023 bis 2025 an. 2023 sollen die Erlöse 135 Millionen (zuvor 125 Millionen) sowie die Ebit-Marge 27% erreichen. 2024 und 2025 werden nunmehr 160 Millionen (zuvor 145 Millionen) und 2025 190 Millionen (170 Millionen) in Aussicht gestellt werden, die Marge soll weiter auf 30% steigen. Wir rechnen damit, daß die Guidance im weiteren Jahresverlauf ein zweites Mal angehoben werden könnte. Die Nachfrage nach softwarebasierten Lösungen zur strategischen Mitarbeitersteuerung steigt weiter. Komplexe Algorithmen sollen es Unternehmen ermöglichen, das gesamte Arbeitszeitpotential ihrer Belegschaft zu er-schließen. Das Kundenspektrum reicht von 2-Mann-Firmen bis zu Großkonzernen mit tausenden von Mitarbeitern. Zu den Kunden gehören Aldi, Edeka, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Lufthansa, Meyer Werft, Sixt etc..

Vor wenigen Wochen kamen Spekulationen auf, daß Obereder, der das Unternehmen gegründet hat und noch 52% der Anteile hält, an einem Verkauf seines Aktienpakets interessiert sein könnte. Das müßte für den Kurs nichts Schlechtes bedeuten, in solchen Situationen werden Verkaufskandidaten herausgeputzt und eifrig an der Preisschraube gedreht. Die Aktie zieht merklich an und hat schon einen großen Teil der crashbedingten Verluste aufgeholt. Das Allzeithoch wurde Ende 2001 mit 226 Euro markiert, aktuell 161 Euro. Die Bayern sind ein eifriger Dividendenzahler und haben dieses Jahr 1,82 Euro ausgeschüttet, Rendite 1,1%.

Kleinvieh macht auch Mist: Seit dem Börsengang im Jahr 2000 kehrte die Softwarefirma insgesamt 17,65 Euro aus. Mit einem KGV von rund 50 (2023) ist die Aktie nicht billig. Aber dem Wachstum sind kaum Grenzen gesetzt. Phantasie steckt in den wiederkehrenden und margenstarken Cloud-Umsätzen. Dieses Geschäft ist fast beliebig skalierbar. Fazit: Die Wachstumsstory geht weiter.