Replica Analytics startet neuen Schulungskurs, der Unternehmen dabei helfen soll, Datenzugriffsprobleme zu überwinden

OTTAWA, Ontario, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Heute hat Replica Analytics Ltd, ein Aetion-Unternehmen, eine Reihe neuer Schulungen mit dem Titel „Praktische Anonymisierungsmethoden für Gesundheitsdaten" angekündigt, die dazu dienen sollen, das Gesundheitswesen und andere Organisationen bei der Bewältigung möglicher Probleme beim Datenzugriff und dem Teilen von Daten zu unterstützen.

„Wir sahen einen Bedarf an mehr Wissen und Kompetenzentwicklung bei modernen Anonymisierungsmethoden, daher haben wir diesen äußerst praktischen Kurs entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, neue Lösungen für ihren Datenzugriff und Datenverbund zu verstehen und anzuwenden", erklärte Dr. Khaled El Emam, Kursdozent, Senior Vice President und General Manager von Replica Analytics, der über mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes verfügt. „Wir konzentrieren uns in erster Linie auf den Gesundheitssektor, in dem wir sehr viel Erfahrung haben und wo Daten wohl am sensibelsten sind; unser Kurs ist jedoch auch sehr gut auf andere Sektoren anwendbar."

Um Innovationen zu erzielen, müssen Organisationen Daten nutzen; doch wenn beim Zugriff auf realistische Datensätze der Datenschutz gewährt bleiben soll, ergeben sich zahlreiche Probleme. Moderne Methoden zur Entschlüsselung und Anonymisierung von Datensätzen, damit sie einfacher verwendet werden können, sind Teil der Lösung. Der neue Kurs hilft Unternehmen, Datenschutz in einer Weise zu wahren, die mit aktuellen Vorschriften wie den Sicherheitsregeln der HIPAA Expert Determination Method und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) übereinstimmt. Er umfasst strukturierte Daten, einschließlich Datensätzen aus klinischen Studien und realen Datensätzen, sowie mehrere Daten-Transformationstechniken, wie etwa risikobasierte Methoden und synthetische Datengenerierung. Der Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Know-hows der Teilnehmer in den Bereichen Datenschutz-Risikobewertung und Management-Methoden sowie auf Schutzmaßnahmen für die Verarbeitung von Daten für sekundäre Zwecke. Praktische Übungen ergänzen die Einweisung durch weltweit führende Experten auf diesem Gebiet.