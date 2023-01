Der Aktienkurs der Deutschen Börse AG befindet sich seit Juni 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der nur im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 kurz durchbrochen wurde und in den Monaten danach eine Übertreibung nach oben durchlief. Auch der Abverkauf am Markt aufgrund des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 verursachte einen „V“-förmigen Kurseinschnitt. Im kleineren Maßstab folgten auf den „Ukraine-Rebound“ eine Seitwärtskonsolidierung und die Bildung einer Support-Zone im Bereich von 165,65 Euro. Aktuell wird die Unterstützung bei 165,65 Euro erneut getestet. Der Kurs ist gegenwärtig im unteren Viertel des Aufwärtstrends positioniert und könnte die am 10. Januar 2023 begonnene Aufwärtsbewegung fortsetzen, ohne dass der Trend verlassen wird. Bis in das Jahr 2025 ist ein jährlicher Zuwachs beim Gewinn je Aktie von durchschnittlich 10,65 Prozent geplant, wobei die Rate des Gewinnwachstums abnimmt. Im Jahr 2025 ist ein Gewinnwachstum von nur mehr 3,60 Prozent eingeplant. Das erwartete KGV 2025 sinkt dabei auf aktuell 16,63 Euro. Aufgrund der faktischen Monopolstellung am deutschen Markt und der steigenden Gewinndynamik erscheint dies nicht als abgehoben.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro) Tendenz: