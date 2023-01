Ausgezeichnete Personalführung EDEKA-Zentrale zum elften Mal in Folge als "Top Arbeitgeber" ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Das Top Employers Institute zeichnet die EDEKA-Zentrale bereits

zum elften Mal in Folge zum Top Arbeitgeber aus. Im Rahmen der Auszeichnung

würdigte die Expertenjury neue innovative Lern- und Weiterbildungsangebote sowie

das fortschrittliche Gesundheitsmanagement für die rund 1.800 Mitarbeitenden in

der Hamburger Zentrale des genossenschaftlichen EDEKA-Verbunds.



Mit rund 3.500 selbstständigen Kaufleuten ist EDEKA nicht nur Deutschlands

führender Lebensmitteleinzelhändler, sondern mit über 400.000 Mitarbeitenden

innerhalb des EDEKA-Verbunds auch der größte Arbeitgeber in der Branche. Das

bringt auch eine besondere Verantwortung in der Führung und Weiterentwicklung

der rund 1.800 Mitarbeitenden in der EDEKA Zentrale in Hamburg mit sich. "Es ist

uns wichtig, unsere Mitarbeitenden optimal zu fördern und ihnen gleichzeitig

beste und nachhaltige Arbeitsbedingungen zu bieten. Umso mehr freut uns die

erneute Bestätigung des Top Employers Institute, die für uns gleichzeitig ein

Ansporn ist, den bisherigen positiven Weg konsequent weiterzugehen", so Martin

Scholvin, Vorstand Personal und Finanzen der EDEKA-Zentrale.