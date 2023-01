16.01.2023 -

Marktupdate

Nach der Erholung der Vormonate notierten die Kapitalmärkte zum Jahresende niedriger. Die Themen Inflation und Wirtschaftsabschwächung blieben weiter zentral, auch angefacht durch die Zentralbanken, welche ihren Fokus auf die Inflationsbekämpfung weiter betonten. Damit schwanden die Hoffnungen der MarktteiInehmer auf eine baldige Zinswende, trotz der steigenden Chancen einer tieferen Rezession. Technische Faktoren verstärkten wohl die Bewegung. Nach den starken Kursverlusten des Jahres wurden die schwächsten Titel vor dem Jahresreporting und aus steuerlichen Gründen zum Jahresende tendenziell verkauft.

Dabei bleiben die positiven Entwicklungen der Vormonate unverändert bestehen: Der Preisdruck nahm in den USA weiter ab, in Europa stagnierte er zumindest. Die Wirtschaftsabschwächung schreitet zwar voran, bewegt sich aber in geordneten Bahnen und könnte zu dem gewünschten „soft-landing" führen.



