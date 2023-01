Das Octapharma-Symposium „Concomitant use of factor VIII and emicizumab in haemophilia A: Patient cases and clinical trials" wird ein interaktives Format verwenden, um drei echte Patientenfälle genau zu betrachten. Gemeinsam mit dem Publikum wird die internationale Fakultät von Dr. Guy Young, Dr. Carmen Escuriola Ettingshausen und Dr. Steve Austin klinische und patientenbezogene Aspekte der verschiedenen Fälle diskutieren. Die drei Patienten und ihre Familien werden ihre Erfahrungen, die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert wurden, und die Entscheidungen, die sie getroffen haben, teilen. Zusätzlich zur Bereitstellung ihrer klinischen Perspektiven zu den Fällen wird die Fakultät neue Daten präsentieren und Aktualisierungen zu laufenden und geplanten klinischen Studien über die gleichzeitige Anwendung von Faktor VIII und Emicizumab bei zuvor unbehandelten Patienten, Patienten mit Faktor-VIII-Inhibitoren und Patienten, die sich einer größeren Operation unterziehen, präsentieren.

LACHEN, Schweiz, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Ersatztherapie mit Blutgerinnungsfaktor VIII ist seit über 30 Jahren die Hauptsäule der Therapie für Patienten mit schwerer Hämophilie A mit nachgewiesenen Vorteilen in Bezug auf die Blutungsprävention und die Gelenkgesundheit. Die Verfügbarkeit von Emicizumab, einer faktorfreien Therapie, hat in den letzten Jahren die Anwendungsbereiche der Behandlungsoptionen für diese Patienten erweitert und wirft Fragen auf, wie der Faktor VIII gemeinsam mit Emicizumab am effektivsten und sichersten angewendet werden kann. Behandlungsentscheidungen müssen sowohl die Perspektiven des Patienten als auch des Klinikers berücksichtigen, um den idealen Ansatz für jeden Patienten zu finden.

Octapharma stellt die Perspektiven von Patienten und Klinikern auf dem 16. Jahreskongress der European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) in den Mittelpunkt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer