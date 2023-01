Am Vortag hieß es im Insight: "Der Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt, die Papiere von Airbus befinden sich aktuell lediglich in einer Korrektur, die aber möglicherweise bereits im Bereich des 10er-EMA auslaufen könnte. Die Aktien von Airbus könnten nach der Korrektur im weiteren Kursverlauf über das Verlaufshoch bei 117,92 EUR ansteigen und dann Kurs auf die Marke von 120,00 Euro nehmen." Das hat genau gepasst, aktuell notieren die Aktien bei 118,68 Euro und haben ein neues Verlaufshoch markiert. Die Long-Positionen ist gut im Rennen.

Airbus prallt am 10er-EMA nach oben ab

