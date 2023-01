Victory reicht geänderten Genehmigungsantrag für wichtige Bohrungen auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada ein

- Die Standorte der Bohrlöcher wurden ausgewählt, um die starke Lithiummineralisierung zu erweitern, die zuvor auf dem Konzessionsgebiet in Bohrloch 09 innerhalb des in der Pressemeldung des Unternehmens vom 20. Oktober 2022 detailliert beschriebenen Interessengebiets durchteuft wurde

- Das Unternehmen hat seinen Bohrgenehmigungsantrag nun abgeändert und eingereicht, sodass der Antrag die neu festgelegten Bohrstandorte in diesem neuen Interessengebiet, das an den südwestlichen Teil des ursprünglichen Claimblocks angrenzt, einschließt.

VANCOUVER, BC, KANADA, 18. Januar 2023 /IRW-Press/ – Victory Battery Metals (CSE: VR) (FWB: VR6) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Bohrgenehmigungsantrag abgeändert und eingereicht hat, sodass dieser die neu festgelegten Bohrstandorte in diesem neuen Interessengebiet, das an den südwestlichen Teil des ursprünglichen Claimblocks seines 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiets Smokey in Nevada angrenzt, umfasst.

„Die Ziele für die geplante zweite Runde von Bohrungen bieten eine perfekte Kombination aus Stepout-Bohrungen von früheren mineralisierten Abschnitten ausgehend und Basiszielen aus Tonsteinsedimenten innerhalb der Verwerfung Weepah Detachment und den darunter liegenden Tonsteinen der Esmeralda-Formation“, so Mark Ireton, President und CEO von Victory. „Das Projektgebiet und die umliegenden Flächen weisen eine ausgeprägte Lithiummineralisierung in der Esmeralda-Formation an der Oberfläche auf. Diese Tatsache verspricht in Kombination mit den äußerst ermutigenden Ergebnissen der ersten Bohrrunde von Victory (die im Jahr 2022 abgeschlossen wurde) Gutes für das Potenzial des Projektgebiets. Im Projekt und in der Umgebung wurden bisher nur eine Handvoll Bohrlöcher niedergebracht, weshalb großes Potenzial für zusätzliche Entdeckungen von lithiumhaltigen Tonsteinen besteht.“