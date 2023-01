Dienstrad-Leasing trotz Homeoffice? Mit mein-dienstrad.de problemlos möglich

Oldenburg (ots) - Das Arbeiten im Homeoffice und die Möglichkeit, ein

hochwertiges Dienstrad kostengünstig zu fahren, zählen aktuell zu den

gefragtesten Benefits, die ein Arbeitgeber anbieten kann. Was viele nicht

wissen: Beides lässt sich sinnvoll miteinander kombinieren und kann einen

wichtigen Beitrag zu einer höheren Zufriedenheit und Gesundheit der

Mitarbeitenden leisten.



"Tatsächlich denken immer noch viele Menschen, dass sich das Dienstrad-Leasing

und ein dauerhaftes oder vorübergehendes Arbeiten im Homeoffice ausschließen",

erklärt Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de, "dabei muss ein

Dienstrad nicht ausschließlich für den Weg zur Arbeit genutzt werden. Es kann

selbstverständlich auch in der Freizeit gefahren werden und ist somit für

Menschen, die komplett oder gelegentlich im Homeoffice arbeiten, ein attraktives

Extra."





Homeoffice und Dienstrad als Kombination mit vielen VorteilenSeit Corona haben viele Unternehmen die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten,fest etabliert. Zudem wollen zahlreiche Angestellte auf die damit einhergehendehöhere Flexibilität nicht mehr verzichten. Es ist davon auszugehen, dass RemoteWork auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Arbeitslebens bleiben wird.Immer mehr Unternehmen ermöglichen den Angestellten schon heute, komplett von zuHause zu arbeiten. Wenn der Weg zur Arbeit, der normalerweise zu Fuß, per Rad,mit dem Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird, zum Teiloder sogar komplett entfällt, fehlt es vielen Arbeitnehmenden jedoch an genügendBewegung. An ungemütlichen Tagen kann es sogar passieren, dass Angestellte imHomeoffice gar keinen Schritt vor die Tür machen.Homeoffice stellt Unternehmen somit vor allem in Bezug auf das betrieblicheGesundheitsmanagement vor große Herausforderungen. Das Dienstrad-Leasing kannhier einen effektiven Anreiz setzen, um auch beim Arbeiten in den eigenen vierWänden für ausreichende Bewegung zu sorgen. Sei es, um in der Mittagspause kurzaufs Bike zu steigen und zum Bäcker zu fahren oder, um nach Feierabend bei einerkleinen Tour vom Arbeitsalltag zu entspannen.Ein weiterer Vorteil: Beim Dienstrad-Leasing ergeben sich für den Arbeitnehmergegenüber dem Direktkauf Kostenersparnisse von bis zu 40 Prozent. Dank derkleinen Nutzungsraten können sich teilnehmende Angestellte auch hochpreisigeRäder leisten. Diese wiederum befinden sich auf dem aktuellen Stand der Technikund sind besonders komfortabel zu fahren. Nach Ablauf des Leasingzeitraums von