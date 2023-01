BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Eckdaten zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 142 Franken belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen um fünf Prozent verfehlt, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe der Luxusgüterkonzern die Auswirkungen der Null-Covid-Politik in China noch zu spüren bekommen. Für 2023 bleibe es nun entscheidend, wie stark die Ausgaben chinesischer Verbraucher wieder anzögen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 06:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 06:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 140,3EUR gehandelt.