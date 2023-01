CATL und UL Solutions schließen sich zusammen, um Batterien sicherer und leistungsstärker zu machen

Das CATL-Labor startet eine Initiative zur Erlangung des UL-Solutions-Witness-Test-Data-Program-Status für UL 9540A, wodurch das Unternehmen umfassende Tests für Batteriespeichersysteme anbieten kann.

Die neue Zusammenarbeit bildet die Grundlage für eine sicherere, weitläufige Bereitstellung von wesentlichen erneuerbaren und emissionsfreien Energiequellen.

NINGDE, China, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Am 17. Januar veröffentlichten Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), ein weltweit führendes Unternehmen für neue innovative Energietechnologien, und UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, eine gemeinsame Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit für die sicherere Bereitstellung und Nutzung von Batterien für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und Elektrofahrzeuge (EV).

Als wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung wird das Batterielabor von CATL den Prozess anstoßen, den Witness-Test-Data-Program-Status (WTDP-Status) von UL Solutions zu erhalten, um nach UL 9540A testen zu können, der Standardtestmethode für die Bewertung des Brandrisikos bei thermaler Instabilität bei Batterie-Energiespeichersystemen. Sobald es den WTDP-Status von UL Solutions erhalten hat, wird CATL das Recht haben, in seinen Testeinrichtungen unter der Aufsicht von UL Solutions-Mitarbeitern WTDP-Tests durchzuführen, um die Effizienz zu verbessern und die Markteinführungszeit für die Zertifizierung und Prüfung von Batterieprodukten zu verkürzen.