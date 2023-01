JPMORGAN stuft PRUDENTIAL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1500 auf 1750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Öffnung der Grenze zum chinesischen Festland sollte dem in Hongkong tätigen Versicherer eine deutliche Erholung der dortigen Geschäfte ermöglichen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er traut der Aktie zu, den aus seiner Sicht ungerechtfertigten Bewertungsrückstand auf Konkurrent AIA aufzuholen./gl/agzwischen der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong und dem Festland sollte dem Versicherer/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prudential Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 15,00EUR gehandelt.