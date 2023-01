JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software von 135 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Personalmanagement-Software des Unternehmens sei trotz des konjunkturellen Gegenwinds sehr gefragt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starken Geschäftszahlen für das vergangene Quartal sowie der hohe Auftragseingang in Kombination mit den angehobenen Mittelfristzielen und den hohen wiederkehrenden Umsätzen untermauerten sein Vertrauen in das mittelfristige Wachstum weiter. Paganetty hob seine Umsatz- und operativen Ergebniserwartungen (Ebit) an. Zur beibehaltenen Anlageempfehlung verwies er auf die schon hohe Bewertung./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 13:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 165,8EUR gehandelt.