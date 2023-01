UBS stuft Siltronic auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic vor den am 2. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Auftragslage und Preise blieben in der europäischen Hardware-Technologiebranche im Fokus, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in einem Ausblick auf die Berichtssaison. Zu Siltronic schrieb er: Aufgrund der Kapazitätserweiterung rechne er bis 2024 mit einem negativen freien Cashflow. Dem stünden allerdings Vorauszahlungen durch die Kunden gegenüber, was angesichts der hohen Investitionsausgaben stützend sei./ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 15:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 15:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 79,95EUR gehandelt.