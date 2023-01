Im Frühjahr 2022 veröffentlichte der Express- und Kurierdienstleister seine neue App GO! Express, die Sendungsverfolgung in Echtzeit und Direktkontakt zur Station ermöglicht. Ein weiterer Meilenstein war die Fortsetzung der Implementierung des integrierten Umweltmanagements nach DIN EN ISO 14001. Neben Headoffice und Zentral-HUB sind nun auch die Regional-HUBs zertifiziert. Ein zusätzlicher Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und zur Optimierung des Netzwerks war die Aufschaltung des Regio-HUBs in Ulm im Oktober 2022.

"Das vergangene Jahr hat uns erneut überrascht", zieht Ulrich Nolte, Geschäftsführer GO! Deutschland, Bilanz. "Dennoch haben wir in gewohnter Manier mit Bravour unseren Job als systemrelevantes Logistikunternehmen gemeistert, unseren Kunden damit einen deutlichen Mehrwert verschafft und sie unterstützt, ihre eigenen Unternehmen zu sichern und die Kunden zu versorgen. Und auch wenn die Rahmenbedingungen teils herausfordernd waren, haben wir mit aller Kraft viele der für 2022 geplanten Projekte um- und fortsetzen können."

Dem tragen auch die durchaus positiven Zahlen Rechnung: 5 Prozent Mengenwachstum und die 10-Millionen-Marke fast gerissen. Darüber hinaus führt GO! mit einer Zustellquote von 99,23 Prozent bei gleichzeitig niedrigster Schadensquote von 0,03 Prozent im Jahr 2022 die KEP-Branche in Sachen Qualität weiterhin an.

Die Auswirkungen der Pandemie auf Lieferketten, der Russland-Ukraine-Konflikt und infolgedessen enorme Preissteigerungen in allen Lebensbereichen: 2022 hat der KEP-Branche viel abverlangt. Es erforderte Höchstleistungen, um Kundenwünschen gerecht zu werden und zugleich wirtschaftlich zu arbeiten. Für GO! bedeutete dies konkret, dass noch mehr außer_gewöhnliche logistische Herausforderungen zu bewältigen waren. Entsprechend haben die Mitarbeiter und Kuriere für die Kunden zahlreiche maßgeschneiderte Logistikkonzepte umgesetzt und wurden durch eine stabile Performance ihrem Leistungsversprechen gerecht.

Mit knapp 9,7 Millionen Sendungen und einem Mengenwachstum von rund 5 Prozent im Jahr 2022 bleibt GO! Express & Logistics auch in von Krisen geprägten Zeiten erfolgreich.

