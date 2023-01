Biotechnologie-Industrie sieht pessimistisch auf das neue Jahr, Finanzierung 2022 auf Niveau von 2019 zurückgefallen

Berlin (ots) - Nach zwei Jahren mit Finanzierungsrekorden konnte die deutsche

Biotechnologie-Branche 2022 lediglich rund 920 Mio. Euro Eigenkapital einwerben,

weniger als ein Drittel des Betrages aus 2020, dem ersten Jahr der Pandemie. Den

Betrag teilten sich annährend zu Hälfte private und börsennotierte Unternehmen.

In der jährlich vom Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland

durchgeführten Trendumfrage zeigten sich Vorstandsmitglieder bzw.

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mit ihrer aktuellen Geschäftslage

deutlich unzufriedener als in den Vorjahren. Auch der Ausblick auf das kommende

Jahr fällt düster aus, sogar schlechter als während der Finanzkrise 2008. Mehr

als die Hälfte (54 Prozent) der Befragten gab an, die Energiekrise habe negative

Auswirkungen auf ihre Geschäftslage. Ein Fünftel bzw. die Hälfte spüren starke

bzw. mäßige Auswirkungen der Inflation.



Deutlich weniger Befragte als 2021 gaben an, Personal aufbauen zu wollen. Zudem

sank die Bereitschaft erheblich, Investitionen in Forschung und Entwicklung

(FuE) zu erhöhen. Während die Unternehmenslenker das aktuelle und zukünftige

politische Klima in den letzten zwei Jahren für die Branche noch als

ausgesprochen positiv einschätzten, sank dieser Index-Wert nun wieder auf ein

Niveau wie vor der Pandemie.