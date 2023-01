Beko legt den Grundstein für ein neues 100-Millionen-Dollar-Werk für Haushaltsgeräte in Ägypten

KAIRO, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Beko Egypt for Home Appliances, eine Tochtergesellschaft von Arçelik, feierte heute die Grundsteinlegung für seine erste Fabrik in Ägypten in der Ramadan-Industriezone, mit einer Gesamtfläche von 114.000 m².



An der Veranstaltung nahmen Counselor Mohamed Abdel Wahab, CEO der General Authority for Investment and Free Zones (GAFI), der Ministeriumsgesandte Herr Mohamed El-Sayed, Direktor für Europa und die Türkei bei ECS, Herr Mohamed Youssef, Leiter der Investitionsförderung bei der GAFI, und Frau Dr. Ahlam Farouk, Leiterin der Zentralverwaltung für den Schutz und die Verbesserung der industriellen Umwelt und Energie im Umweltministerium teil, zusätzlich zu Seiner Eminenz Salih Mutlu Şen, dem türkischen Botschafter in Ägypten, Herrn Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding, Präsident der Consumer Durables Group, Hakan Bulglomu, CEO von Arçelik, und Ümit Günel, Beko Egypt General Manager, sowie hochrangige Regierungsvertreter.

Die Idee für die Errichtung dieser hochmodernen Produktionsstätte ist bei Gesprächen zwischen der ägyptischen Regierung und Arçelik, einem globalen Hersteller von Haushaltsgeräten und einer Tochtergesellschaft der Koç Holding, entstanden. Beide Parteien waren zusammengekommen, um Investitionsmöglichkeiten und Mittel zur Erweiterung lokaler Beschäftigungsmöglichkeiten und zur Schaffung von Mehrwert für lokale Industrien und Gemeinden zu identifizieren.

Die Investition markiert einen bedeutenden Meilenstein und soll die regionale Wirtschaft durch die Schaffung von mehr als 2.000 Arbeitsplätzen und den Transfer von technischem Know-how ankurbeln. Darüber hinaus wird die Fabrik lokale Zulieferersysteme entwickeln, um einen nachhaltigen Wert für alle Branchen zu schaffen und gleichzeitig die langfristige Strategie der Regierung zu unterstützen, die industrielle Lokalisierung voranzutreiben und Ägypten als wichtiges Produktions- und Exportzentrum für Überseemärkte zu etablieren.