FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa haben ihre Kursgewinne am Mittwochnachmittag ausgebaut. Mit in der Spitze 9,24 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit August 2021 und schlossen damit zugleich die damals entstandene Kurslücke. Zuletzt legten sie als bester Wert im MDax der mittelgroßen Unternehmen um 4,7 Prozent auf 9,22 Euro zu. Seit Jahresanfang beläuft sich der Kursgewinn inzwischen auf fast 19 Prozent. Auch der europäische Reise- und Freizeitsektor präsentierte sich zur Wochenmitte fest mit plus 1,1 Prozent.

Auftrieb gab ein starker Jahresabschluss der US-Fluggesellschaft United Airlines , die die Gewinnerwartungen deutlich übertraf und von der Erholung des Reiseverkehrs profitierte. Neben Lufthansa legten daher auch Anteile anderer Airline-Konzerne wie Air France-KLM und IAG deutlich zu, beide zuletzt jeweils um die dreieinhalb Prozent.