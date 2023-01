Die Anleger scheinen sich nicht viel aus den schlechteren Gewinnschätzungen zu machen. Im Laufe der Woche legte das Papier um circa zehn Prozent zu. Damit machte es den Kurssturz nach der Bekanntgabe der Preissenkung in den ersten Tagen des Jahres wieder wett. Am 25. Januar rückt CEO Elon Musk die Zahlen für das vierte Quartal 2022 raus. Im Tesla-Forum auf wallstreet:online nehmen die Sorgen der User zu:

Ask 0,46

Ask 0,46

Ask 0,46

Ask 0,46

Translokator: Der Autosektor ist niedrig bewertet. Heute muss man sagen: zu Recht! Die Margen der Hersteller drohen unter Druck zu kommen. Spitzenmargen wie 2021/22 bleiben wohl in Zukunft erst einmal unerreichbar. Tesla scheint derzeit stark aufgestellt, doch deren Bewertung basiert auf einem rasanten Wachstum. Das wird sich aber nicht halten lassen. Am Ende ist Tesla nur ein weiterer Autohersteller, für den ähnliche Gesetze gelten wie für den Rest der Branche.

Ojewo12: Die Marge von Tesla wird auf 19 Prozent geschätzt. Wohlgemerkt liegen Mercedes und VW mit 15 bzw. 13 Prozent nicht so weit abgeschlagen dahinter. Wenn man die Preise um 20 Prozent senkt, bleibt eigentlich kaum Marge übrig. Ohne Marge macht man kaum Gewinn. Das Tesla-KGV dürfte dadurch in den Himmel wachsen. Und das wiederum macht die Aktie zu teuer. Wenn in 2023 die Gewinne einbrechen, steht eine starke Korrektur an.

Wegecke: Man kann jedes Auto verkaufen. Die Frage ist: zu welchem Preis? Lasst uns abwarten, was die Preissenkungen so bringen. Dass die Fahrzeuge im Transit jetzt von einem irrsinnig niedrigen Niveau (verglichen mit anderen Herstellern) zu einem niedrigen Niveau gestiegen sind, sehe ich jetzt noch nicht als Weltuntergang. Und ja, von mir aus haben die Bären jetzt ein wenig Recht (die Autos werden ihnen nicht mehr zu jedem Preis aus den Händen gerissen), dafür lagen sie halt jahrelang am Stück falsch.

Xwin: FSD (Full Self Driving), Robo-Taxis, Phantombremsungen, Marge, Reichweite, DNA-Drucker, Beatmungsgeräte – Die Bären haben eigentlich immer recht bei Tesla, sie liefern manchmal nur später. Wollen wir doch mal gespannt sein, ob Tesla nach den Preissenkungen noch eine höhere Marge als die der anderen Autohersteller erwirtschaftet und ob nach Wegfall des Zertifikate-Handels überhaupt noch ein Gewinn bleibt.

Synercon: Natürlich wird die Marge massiv senken. Musk hat sich zwischen den beiden Optionen Wachstum oder Marge für ersteres entschieden. Wachstum ist im Zweifel bei Wachstumswerten an der Börse für den Kurs auch wesentlich wichtiger. Die Preissenkungen werden wieder einen massiven Boost auf die Verkäufe geben. Kann man jetzt schon am Abbau des Bestandes sehen. Hier in Österreich boomen aktuell Modell M und Y wieder nach den massiven Preissenkungen. Klar belastet ein geringerer Gewinn den Kurs, aber weniger als ein nachlassendes Wachstum. Daher hat Musk das kleinere Übel gewählt. Das war sicher richtig.

Magictrader: Lange herrschte hier übertriebener Optimismus, jetzt unterbieten sich die Leute gegenseitig immer weiter mit negativen Kurszielen. Vielleicht haben wir daher bei 96 Euro schon den Boden gesehen. Würde Tesla nicht völlig abschreiben, selbst bei den reduzierten Kampfpreisen verdient Elon Musk noch etwas Geld. Die Konkurrenz liegt aber gerade stöhnend am Boden. Wo bekomme ich denn in Deutschland ein Auto mit 300 PS und einer ca. 400 km elektrischen Reichweite für 40.000 Euro? Bei sonst niemandem. Wenn die Verarbeitung etwas besser wäre, käme man an Tesla kaum vorbei.

Welche Trends das neue Jahr an der Börse bereithält und welche Aktien zu den Überfliegern in 2023 gehören, können Sie im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted lesen. Im Gepäck der beiden Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl: gleich fünf Top-Aktien, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Hier mehr erfahren!

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion