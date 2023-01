EnglischlehrerInnen befürworten ständiges Lernen für ein gestärktes Selbstvertrauen , so der British Council

Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Im Rahmen des internationalen

Bildungstages "International Day of Education" veröffentlichen der British

Council und GfK die Ergebnisse einer Studie, die die Fortbildungsbelange,

-bedürfnisse und -interessen derjenigen hervorhebt, die für die Aus- und

Weiterbildung in der englischen Sprache auf den unterschiedlichen Bildungsstufen

verantwortlich sind.



- Die befragten LehrerInnen berichten von vier Arten von Herausforderungen: die

Anpassung an die Anforderungen im Klassenzimmer, das Schritthalten mit neuen

Entwicklungen, der Aufbau von Selbstvertrauen und die Notwendigkeit, auf die

Interessen ihrer SchülerInnen einzugehen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- In Deutschland gibt es schulinterne Regelungen, wie die kontinuierlicheberufliche Entwicklung überwacht werden kann, aber es gibt keine strengenVorschriften, sondern Richtlinien.Der British Council, die internationale Organisation für kulturelle Beziehungenund Bildungschancen im Vereinigten Königreich, hat eine Studie mit dem führendenMarktforschungsunternehmen GfK durchgeführt, um den aktuellen Ausbildungsbedarfvon EnglischlehrerInnen in Deutschland, Polen und Spanien zu analysieren.Der Bericht deckt die Fortbildungsanforderungen derjenigen ab, die an derVermittlung der englischen Sprache in verschiedenen Umgebungen beteiligt sind.Er umfasst Lehrende an staatlichen und privaten Schulen sowie Lehrkräfte anSprachakademien , LeiterInnen von Sprachschulen und -zentren sowie andereFührungskräfte. Für diese Lehrkräfte wird die fortwährende beruflicheFortbildung als "sehr relevant und notwendig" angesehen, da sie eine soziale undmoralische Notwendigkeit darstellt.Die befragten LehrerInnen äußerten jedoch auch die Meinung, dass sie die Politikin verschiedenen Ländern für die Förderung der beruflichen Fortbildung für nichtbesonders wirkungsvoll halten. Obwohl die LehrerInnen in Deutschland ständigbewertet werden und die berufliche Fortbildung ein Prozess ist, der während dergesamten beruflichen Laufbahn andauert, scheint es in der Realität nurLeitlinien und Empfehlungen, aber keine Vorschriften zu geben.Die Studie spiegelt auch andere Anliegen von Englischlehrenden wider, darunterdie Notwendigkeit, mit den Entwicklungen Schritt zu halten (in Bezug auf dieAnforderungen an das Klassenzimmer, die Lehrmethoden und die digitalenHerausforderungen). Ein weiterer Aspekt, den sie hervorheben, ist die Aufgabe,mit Lernenden unterschiedlichen Alters in Verbindung zu treten .Die Untersuchung zeigt auch, dass die Hindernisse für die Implementierung einer