Mars auf der Internationalen Grünen Woche 2023 in Berlin

Berlin (ots) - Von Kakao, Kaugummis, Korallenriffen und gemeinsamem Kochen: Das

Familienunternehmen zeigt Facetten seiner Nachhaltigkeitsagenda



Die Welt von morgen soll inklusiver und nachhaltiger sein. Und alles beginnt

damit, wie wir heute anbauen, produzieren und konsumieren. Das

Familienunternehmen Mars stellt auf seinem 90 m2 großen Stand auf der

"Internationalen Grünen Woche" vor, wie sich nachhaltiges Wirtschaften positiv

auf das Klima, die Lebensbedingungen und die Gesundheit auswirken kann.



Das erwartet die Besucherinnen und Besucher vom 20. bis 29. Januar 2023 in Halle

3.2 auf dem Stand 201 (Gemeinschaftsstand des BVE):





- Mars zeigt, wie 100% verantwortungsvoller Kakaobezug für die europäischeSchokoladenproduktion seiner beliebten Marken, u. a. SNICKERS, TWIX und M&M'S,das Leben und die Umwelt kakaoanbauender Familien verbessert - anschaulicherzählt und aufbereitet. Wer eine Kakaofrucht oder -bohne noch nie imRohzustand gesehen hat, kommt ebenfalls auf seine oder ihre Kosten.- Kaugummi ist ein Superfood. Dental-Expertinnen erklären vor Ort, warum dieseswahre Multitalent für frische Momente sorgt und die Zahngesundheitunterstützen kann. Kaugummi als die ideale "Zahnpflege-to-go" nach Mahlzeitenund Snacks.- Alle, die den Sommer und den nächsten Tauchgang herbeisehnen, haben dieMöglichkeit, direkt in die faszinierende Welt der Korallenriffe einzutauchenund mehr über das weltweit größte Korallen-Wiederaufbauprogramm "Hope Grows"der Marke Sheba zu erfahren, die seit vergangenem Jahr gemäß Mars' Richtlinienzu 100 % auf nachhaltigen Fisch setzt.- Die M&M'S Charaktere Red und Yellow sowie ein Glücksrad auf dem Stand sorgenfür Instagram-Momente, bunten Spaß und gute Laune.- Am Samstag, 21.01., werden auf der BVE Kochbühne (Halle 3.2, 13:00 Uhr) dieOriginalkekse aus dem Berliner M&M'S Store nachgebacken. Die anschließendeKochshow der Reis-Marke Ben's Original (14:30 Uhr) rundet das MarsMesseprogramm ab."Die Grüne Woche gibt uns die einmalige Gelegenheit, den Besucher*innenEinblicke in einen Teil unseres Engagements für faire, nachhaltige und gesundeProdukte und Ernährung zu gewährleisten", so Carsten Simon, General Manager MarsWrigley in Deutschland. "Nachhaltiges Wirtschaften ist eine komplexe Aufgabe, zuder wir alle einen Beitrag leisten können und müssen. Klimawandel, Umweltschutz,Kampf gegen Armut - die Aufgaben sind groß. Wir arbeiten seit Jahren intensivmit Partnern an Lösungen für die drängendsten Belange, um den positivengesellschaftlichen und ökologischen Wandel weltweit zu unterstützen. Schritt fürSchritt für eine Welt, die inklusiver und nachhaltiger ist."Über MarsMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars,Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigenMarkenartikelhersteller. 2021 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt dasUnternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Caninund Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Vieleseiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT(TM),CRAVE(TM), KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES(TM), CATSAN(TM) und ROYAL CANIN gehörenzu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die MarkenM&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA®, AIRWAVES® und5GUM®. Für den Geschäftsbereich Mars Food stehen Marken, wie BEN'S ORIGINAL(TM),MIRÁCOLI®, und EBLY®. Mars ist stolz auf Auszeichnungen alsmitarbeiterorientiertes Unternehmen. So wurde Mars 2022 als "kununu Top Company"ausgezeichnet und gehört in diesem Jahr zu den 25 "LinkedIn Top Companies" inDeutschland. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wiruns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiertMars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einerGeneration nachhaltig zu werden.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: http://www.mars.de/ .Folgen Sie uns auf https://twitter.com/MarsDeutschland ,https://www.linkedin.com/company/mars/ , https://www.facebook.com/MarsKarriereund https://www.instagram.com/mars_karriere/ .Pressekontakt:Mars GmbHManuela ProskeCorporate AffairsT: +49 (0)89 66 510 206E: mailto:presse-confectionery@mars.deW: http://www.mars.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161463/5419438OTS: Mars GmbH