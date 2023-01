WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene Ende des vergangenen Jahres weiter deutlich abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen im Dezember zum Vorjahresmonat um 6,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Damit ist die Jahresrate den sechsten Monat in Folge gesunken, nachdem sie im vergangenen Juni noch bei 11,2 Prozent gelegen hatte.

